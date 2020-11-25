ГКБ №7 Ижевска получила 2 автомобиля в рамках волонтерского проекта «МедподдЕРжка»

Врачи смогут быстрее приезжать к пациентам.

Ижевск. Удмуртия. Медикам ГКБ №7 Ижевска передали 2 автомобиля в рамках волонтерского проекта «МедподдЕРжка». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

С просьбой обеспечить транспортом врачей, выезжающих по вызовам к пациентам, обратился главврач больницы Игорь Стародубцев. Из-за большого числа обращений, связанных с пандемией коронавируса, возникла проблема - собственного автопарка учреждению стало не хватать.

Микрорайоны, к которым прикреплены пациенты ГКБ, расположены далеко друг от друга: Буммаш, СХВ, Столичный и Пазелы. Врачи обслуживают обширную территорию в 20 км.

«Я привлек к решению задачи предпринимателей района и сегодня мы передали два автомобиля в пользование врачей ГКБ №7 на весь период пандемии. Автомобили «укомплектованы» водителями, бензин и ТО мы тоже берем на себя.», - написал Фарит Губаев.

Благодаря автомобилям врачи смогут быстрее приезжать к пациентам и эффективнее использовать рабочие часы.

Напомним, к волонтерам проекта «МедподдЕРжка» могут присоединиться все желающие. Предложить свою помощь можно по телефону: 8(3412) 725-385.