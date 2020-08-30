В Удмуртии скончались две пожилые женщины с подтверждённым covid-19

Всего за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии выявили 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «Вконтакте».

Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 7 жителей Малопургинского района, 6 жителей Шарканского района, 3 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Алнашском, Балезинском, Киясовском, Якшур-Бодьинском районах.

10 человек выздоровели. Две 83-летние женщины с подтверждённым коронавирусом скончались.



Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 3 179 лабораторно подтверждённых случаев covid-19. Общее количество выздоровевших составляет 2 621 человек, 60 — скончались.

Состояние заболевших: 357 в удовлетворительном состоянии, 121 средней степени тяжести, 20 в тяжелом состоянии.