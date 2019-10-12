Прививки от гриппа в Удмуртии поставили более 284 тыс человек

Пока в регионе случаев заражения гриппом не зарегистрировали.

Ижевск. Удмуртия. Прививки от гриппа в Удмуртии поставили уже более 284 тыс человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Пока в регионе случаев заражения гриппом не зарегистрировали. Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 6,4%. За последнюю неделю к врачам обратились 11 768 человек.

«Управление напоминает жителям региона, что вакцинация является самой эффективной мерой профилактики гриппа. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов», - отметили специалисты.