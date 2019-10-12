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Прививки от гриппа в Удмуртии поставили более 284 тыс человек

13:58, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
Прививки от гриппа в Удмуртии поставили более 284 тыс человек
13:58, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
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#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#прививки
Фото: twenty20.com
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Пока в регионе случаев заражения гриппом не зарегистрировали.

Ижевск. Удмуртия. Прививки от гриппа в Удмуртии поставили уже более 284 тыс человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Пока в регионе случаев заражения гриппом не зарегистрировали. Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 6,4%. За последнюю неделю к врачам обратились 11 768 человек.

«Управление напоминает жителям региона, что вакцинация является самой эффективной мерой профилактики гриппа. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов», - отметили специалисты.

13:58, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
59
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#прививки

 

 

 


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