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      Врачей поликлиники Сарапула подозревают в подделке статталонов

      14:18, 09 февраля, 2018
      Аграфена Костромская
      14:18, 09 февраля, 2018
      Аграфена Костромская
      475
      0
      #медицина\n#Сарапул\n#ОМС\n#Удмуртия\n#больница
      Фото: pixabay.com
      475
      0

      Каждый несуществующий больной «приносил» медучреждению около 320 рублей.

      Сарапул. Удмуртия. Врачи одной из поликлиник в Сарапуле подозреваются в подделке статистических талонов пациентов для получения денег из фонда обязательного медицинского страхования. Как пишет sm-news.ru, при заполнении документов использовались данные сотрудников больницы и случайных людей, фактически же они в больницу не обращались.

      По данным следствия, руководитель медучреждения заставлял своих сотрудников оформлять подложные документы, чтобы завысить показатели своей работы и получить надбавки к зарплате.

      «Каждый «невидимый» больной приносил больнице около 320 рублей. По данным фактам Сарапульским МСО СУ СК России по Удмуртии было возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 286 УК РФ по факту незаконных надбавок («Превышение должностных полномочий»)», - отмечает издание.

      Указанная поликлиника является подразделением Сарапульской горбольницы №1, к которой со стороны территориального фонда ОМС Удмуртской Республики уже не раз возникали вопросы.

      Так, в 2016 году ТФОМС отказался оплатить Сарапульской ГБ сразу 842 госпитализации на сумму более 8,5 млн рублей «в связи с отсутствием лицензии на осуществление медицинской деятельности по инфекционному профилю».

      14:18, 09 февраля, 2018
      Аграфена Костромская
      475
      0
      #медицина\n#Сарапул\n#ОМС\n#Удмуртия\n#больница

       

       

       

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