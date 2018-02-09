Врачей поликлиники Сарапула подозревают в подделке статталонов

Каждый несуществующий больной «приносил» медучреждению около 320 рублей.

Сарапул. Удмуртия. Врачи одной из поликлиник в Сарапуле подозреваются в подделке статистических талонов пациентов для получения денег из фонда обязательного медицинского страхования. Как пишет sm-news.ru, при заполнении документов использовались данные сотрудников больницы и случайных людей, фактически же они в больницу не обращались.

По данным следствия, руководитель медучреждения заставлял своих сотрудников оформлять подложные документы, чтобы завысить показатели своей работы и получить надбавки к зарплате.

«Каждый «невидимый» больной приносил больнице около 320 рублей. По данным фактам Сарапульским МСО СУ СК России по Удмуртии было возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 286 УК РФ по факту незаконных надбавок («Превышение должностных полномочий»)», - отмечает издание.

Указанная поликлиника является подразделением Сарапульской горбольницы №1, к которой со стороны территориального фонда ОМС Удмуртской Республики уже не раз возникали вопросы.

Так, в 2016 году ТФОМС отказался оплатить Сарапульской ГБ сразу 842 госпитализации на сумму более 8,5 млн рублей «в связи с отсутствием лицензии на осуществление медицинской деятельности по инфекционному профилю».