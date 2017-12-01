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      Гемодиализ: в Ижевске появилось два новых центра для пациентов с почечной недостаточностью

      12:17, 01 декабря, 2017
      Анна Торхова
      12:17, 01 декабря, 2017
      Анна Торхова
      214
      0
      #медицина\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#медицинская помощь\n#врач
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      214
      0

      На 1 ноября в Удмуртии насчитывается 452 человека, которые нуждаются в процедуре гемодиализа.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе ГКБ № 6 в рамках государственно-частного партнерства открылось новое отделение гемодиализа. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики, в Удмуртии насчитывается 452 пациента, которые нуждаются в процедуре восстановления функций почек.

      Инвестор вложил в обновление отделения 90 млн рублей. Кроме того, он не реже одного раза в два года будет проводить текущий ремонт помещения. Срок реализации проекта рассчитан на 15 лет, после этого отделение перейдёт в собственность больницы.

      В пункте для пациентов создано 15 диализных мест. Также, в стационаре ГКБ №6 продолжит работать отделение, где будут оказывать экстренную помощь.

      Кроме того, 28 ноября в Ижевске открылся диализный центр Fresenius, который также реализован на основе государственно-частного партнерства. Центр рассчитан на 216 пациентов, в планах увеличить приём еще на 100 человек, сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

      В современном центре установили 36 аппаратов «искусственная почка». Инвестор - компания Fresenius Medical Care вложила в проект 250 млн рублей.

      В центре пациенты будут получать медуслуги бесплатно в рамках госпрограммы по обязательному медицинскому страхованию.

      IMG_2423.JPG

      Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

      Как отметили в Минздраве, число пациентов с хронической почечной недостаточностью ежегодно возрастает на 10%.

      На сегодняшний день в Удмуртии помощь заболевшим оказывают 7 диализных отделений, в том числе 1 детское.

      12:17, 01 декабря, 2017
      Анна Торхова
      214
      0
      #медицина\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#медицинская помощь\n#врач

       

       

       

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