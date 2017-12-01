Гемодиализ: в Ижевске появилось два новых центра для пациентов с почечной недостаточностью

На 1 ноября в Удмуртии насчитывается 452 человека, которые нуждаются в процедуре гемодиализа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе ГКБ № 6 в рамках государственно-частного партнерства открылось новое отделение гемодиализа. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики, в Удмуртии насчитывается 452 пациента, которые нуждаются в процедуре восстановления функций почек.

Инвестор вложил в обновление отделения 90 млн рублей. Кроме того, он не реже одного раза в два года будет проводить текущий ремонт помещения. Срок реализации проекта рассчитан на 15 лет, после этого отделение перейдёт в собственность больницы.

В пункте для пациентов создано 15 диализных мест. Также, в стационаре ГКБ №6 продолжит работать отделение, где будут оказывать экстренную помощь.

Кроме того, 28 ноября в Ижевске открылся диализный центр Fresenius, который также реализован на основе государственно-частного партнерства. Центр рассчитан на 216 пациентов, в планах увеличить приём еще на 100 человек, сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

В современном центре установили 36 аппаратов «искусственная почка». Инвестор - компания Fresenius Medical Care вложила в проект 250 млн рублей.

В центре пациенты будут получать медуслуги бесплатно в рамках госпрограммы по обязательному медицинскому страхованию.

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметили в Минздраве, число пациентов с хронической почечной недостаточностью ежегодно возрастает на 10%.

На сегодняшний день в Удмуртии помощь заболевшим оказывают 7 диализных отделений, в том числе 1 детское.