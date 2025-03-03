Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле разрабатывается Стратегия социально-экономического развития города до 2036 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Жителей Сарапула призывают поучаствовать в разработке этой стратегии.

«Мы приглашаем вас предложить свои идеи и проектные инициативы, которые, по вашему мнению, могут способствовать развитию Сарапула. Ваши предложения помогут сформировать ключевые направления стратегии, которая определит вектор развития города на ближайшие годы», – говорится в сообщении.

Чтобы оставить свои предложения, нужно заполнить данную форму до 15 марта 2025 года. 18+

Кроме того, сарапульчанам предлагается вместе выбрать миссию города, которая будет положена в основу стратегического развития. Среди вариантов: «Сарапул – место силы», «Сарапул – люди дела» и «Сарапул – город впечатлений». Прочитать подробно о каждой миссии и проголосовать за понравившуюся можно по ссылке.