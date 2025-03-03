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Жителей Сарапула призывают поучаствовать в развитии своего города

14:10, 03 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Жителей Сарапула призывают поучаствовать в развитии своего города
14:10, 03 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
172
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#стратегия развития города
Источник фото: Владимир Урбанович «ВКонтакте»
172
0

А также выбрать его миссию.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле разрабатывается Стратегия социально-экономического развития города до 2036 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Жителей Сарапула призывают поучаствовать в разработке этой стратегии.

«Мы приглашаем вас предложить свои идеи и проектные инициативы, которые, по вашему мнению, могут способствовать развитию Сарапула. Ваши предложения помогут сформировать ключевые направления стратегии, которая определит вектор развития города на ближайшие годы», – говорится в сообщении.

Чтобы оставить свои предложения, нужно заполнить данную форму до 15 марта 2025 года. 18+

Кроме того, сарапульчанам предлагается вместе выбрать миссию города, которая будет положена в основу стратегического развития. Среди вариантов: «Сарапул – место силы», «Сарапул – люди дела» и «Сарапул – город впечатлений». Прочитать подробно о каждой миссии и проголосовать за понравившуюся можно по ссылке.

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14:10, 03 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
172
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#стратегия развития города