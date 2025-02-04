Ижевск. Удмуртия. На двух теплоэлектростанциях Ижевска перед новым отопительным сезоном отремонтируют 29 единиц основного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К работам приступили сотрудники Удмуртского филиала «Т Плюс». Работы начались на паровой турбине №1 Ижевской ТЭЦ-2. До 27 апреля энергетики заменят соединительную муфту роторов высокого и низкого давления, обследуют трубопроводы турбоагрегата и устранят выявленные дефекты.

Также планируется провести работы на котлоагрегате №2, двух паровых котлах, двух турбоагрегатах, трёх генераторах, четырёх водогрейных котлах и трёх трансформаторах.

В планах отремонтировать на Ижевской ТЭЦ-1 все составляющие парогазовой установки: паровую и газовую турбины, два турбогенератора и котел-утилизатор. Ещё восстановительные работы затронут пять трансформаторов и два водогрейных котла.

Основной объём ремонтов проведут с мая до сентября. График работ составлен таким образом, чтобы не прерывать энергопроизводство и бесперебойно обеспечивать жителей Ижевска теплом и электричеством.