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На двух ТЭЦ Ижевска начался ремонт оборудования перед следующим отопительным сезоном

17:13, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На двух ТЭЦ Ижевска начался ремонт оборудования перед следующим отопительным сезоном
17:13, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
122
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопительный сезон\n#ремонт\n#ТЭЦ-2\n#ТЭЦ-1
Источник фото: ИА «Сусанин»
122
0

На время работ энергетики не будут прерывать подачу тепла и электричества.

Ижевск. Удмуртия. На двух теплоэлектростанциях Ижевска перед новым отопительным сезоном отремонтируют 29 единиц основного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

К работам приступили сотрудники Удмуртского филиала «Т Плюс». Работы начались на паровой турбине №1 Ижевской ТЭЦ-2. До 27 апреля энергетики заменят соединительную муфту роторов высокого и низкого давления, обследуют трубопроводы турбоагрегата и устранят выявленные дефекты. 

Также планируется провести работы на котлоагрегате №2, двух паровых котлах, двух турбоагрегатах, трёх генераторах, четырёх водогрейных котлах и трёх трансформаторах.

В планах отремонтировать на Ижевской ТЭЦ-1 все составляющие парогазовой установки: паровую и газовую турбины, два турбогенератора и котел-утилизатор. Ещё восстановительные работы затронут пять трансформаторов и два водогрейных котла. 

Основной объём ремонтов проведут с мая до сентября. График работ составлен таким образом, чтобы не прерывать энергопроизводство и бесперебойно обеспечивать жителей Ижевска теплом и электричеством. 

17:13, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
122
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопительный сезон\n#ремонт\n#ТЭЦ-2\n#ТЭЦ-1