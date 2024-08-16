Контейнерную площадку для сбора отходов планируют установить у ИЖС «Город оружейников» под Ижевском

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сложилась двусмысленная ситуация по вопросу вывоза мусора с посёлка ИЖС «Город Оружейников», расположенного в Завьяловском районе Удмуртии рядом с границей города. Об этом сообщается в паблике «Актив жителей Берша: ТИШИНО и ВОСТОК».

Очевидцы сообщают, что в посёлке проживает уже около 120 семей с детьми. При этом мусор жители вынуждены выбрасывать в баки на улице Берша в Ижевске или в баки во дворах ЖК «ZNAK». В самом посёлке нет контейнеров, но при этом все собственники коттеджей оплачивают ежемесячно расходы за вывоз отходов.

Как сообщила «Сусанину» начальник отдела пиар-службы Регионального оператора по обращению с отходами «Спецавтохозяйство» Ольга Чураева, история компании известна.

«Действия одни должны быть. Они купили участки у частного лица, и по закону обустройством контейнерных площадок занимается собственник земли. Просто приехать туда на частную территорию и поставить свои баки мы тоже не можем. А начисления оплаты правомерны, потому что жители посёлка куда-то этот мусор вывозят, и из контейнеров мы его вылавливаем», — пояснила собеседница.

Как стало известно «Сусанину», представитель ИЖС в настоящий момент с администрацией Завьяловского района и с Управлением Роспотребнадзора согласовывает место под размещение площадки по сбору ТКО. После согласования места и выделения участка под размещение площадки данный участок передадут администрации Завьяловского района.