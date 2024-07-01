В одном из райцентров Удмуртии после дождей поплыл новый тротуар

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсах подрядчика обязали переложить поплывший тротуар. Об этом сообщила администрация Дебёсского района в соцсетях.

В одном из пабликов, посвящённому жизни села и района, поделились фотофактом — недавно по улице Литовской положили тротуар из брусчатки, но после дождей дорожка начала расходится. Пользователь Петр Чехов задался предположил, что работу явно делали не по технологии. На пост в понедельник, 1 июля, отреагировал официальный аккаунт администрации района:

«Согласны с Вами. Поэтому администрацией района направлена подрядчику претензия об устранении замечаний. Срок устранения недостатков определен до 15 июля 2024 года. Объект не принят, работы по контракту подрядчику не оплачены. Срок окончания контракта — 15 августа 2024 года».