Предпринимателей Ижевска продолжают штрафовать за нарушение дизайн-кода

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается работа по приведению информационных вывесок на фасадах зданий в соответствие с дизайн-кодом, принятым в столице Удмуртии в 2018 году. Об этом сообщает администрация города.

Специалисты Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска, Архитектурно-планировочного бюро и Административной инспекции города проводят рейды по улицам. Во время одного из них прошли по улице Майской и зафиксировали многочисленные нарушения — несоответствие информационных конструкций утвержденному дизайн-коду Ижевска.

«Для рейдов выбираем улицы центральной части или отдалённых микрорайонов города, где много информационных конструкций, чтобы проверить, как исполняются требования дизайн-кода. Чаще всего фиксируем нарушения в оформлении витрин, размещение рекламной информации, баннеров на перильных ограждениях, в оконных проёмах, также встречаются несоответствия цветовой гамме, размерам, утверждённым дизайн-кодом. По всем нарушениям составляется заключение, его направляем в административную инспекцию для дальнейшей работы», — рассказала инженер отдела городской среды Архитектурно-планировочного бюро Алина Кузина.

Напомним, дизайн-код, принятый в столице Удмуртии, регламентирует размещение информационных конструкций — вывесок, табличек, кронштейнов, оформление витрин на торговых и иных объектах. Цель проекта — сохранить исторический облик города и привести информационные вывески и другую визуальную информацию к единой форме.

В горадминистрации напомнили, что предприниматели, устанавливающие информационные конструкции на своих объектах, могут проверить, насколько они соответствуют дизайн-коду. Для этого можно обратиться в рекламные агентства, которые при изготовлении вывесок придерживаются требований дизайн-кода, или направить макет будущей вывески на согласование в Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска. Это будет гарантией, что в дальнейшем к собственнику вывески не будут применены меры административной ответственности.

«Работа по внедрению дизайн-кода в Ижевске осуществляется комплексно. Специалисты во время рейдов проводят анализ информационных конструкций, размещенных на объектах недвижимости, работают с предпринимательским сообществом по согласованию вывесок. Эта работа очень нужная, направленная на то, чтобы создать в городе единое архитектурное пространство. Сейчас мы готовимся к внедрению следующего этапа дизайн-кода. Очередные изменения, которые включим в Правила благоустройства Ижевска, будут касаться внешнего вида фасадов зданий», — отметила замначальника ГУАиГ Татьяна Керсантинова.

В свою очередь Административная инспекция города Ижевска занимается привлечением нарушителей к административной ответственности. Как рассказала замначальника инспекции Марина Сандалова с начала действия дизайн-кода выявлено 1 003 нарушения, к административной ответственности привлекли 725 виновных лиц.

Отметим, что в соответствии со статьёй 11.9 закона УР «Об административной ответственности» штрафы за нарушение Правил благоустройства в части, касающейся размещения и эксплуатации информационных вывесок, составляют на физических лиц от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц от 30 до 50 тыс. рублей.

Напомним, что Порядок размещения и эксплуатации информационных конструкций действует на территории всего города.