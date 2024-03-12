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Более 20 тысяч светодиодных ламп на фонарях в Ижевске планируют установить в 2024 году

08:30, 12 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 20 тысяч светодиодных ламп на фонарях в Ижевске планируют установить в 2024 году
08:30, 12 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
185
0
#Ижевск\n#уличное освещение
185
0

Болеет полутора тысяч новых фонарей хотят установить на территориях детских садов.

Ижевск. Удмуртия. Концепцию развития системы наружного освещения на ближайшие девять лет рассмотрели в Ижевске. Об этом сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков.

Он отметил, что в городе сейчас уже 38,3 тыс. фонарей, их количество ежегодно прирастает на 4-5%. Но не уменьшается количество обращений граждан, которые просят установить новые светильники. Проект предполагает уже в 2024 году заменить 20,4 тыс. устаревших ламп на светодиодные.

Также планируется дополнительно установить 1 655 фонарей на территориях 129 детских садов, включив их в общегородскую систему.

«Контракт на обслуживание системы уличного освещения планируем заключить на восемь лет. И всё это время компания-оператор будет обеспечивать нормативные показатели освещенности и обновлять существующую инфраструктуру. Такая модернизация сделает город светлее и позволит экономить электроэнергию. Исполнителя по контракту по организации уличного освещения определим на конкурсной основе», — подытожил градоначальник.

08:30, 12 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
185
0
#Ижевск\n#уличное освещение