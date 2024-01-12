В Ленинском районе Ижевска появилось 10 новых камер наблюдения за контейнерными площадками

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилось 10 новых точек наблюдения за контейнерными площадками. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Нововведение направлено на борьбу с нарушениями, из-за которых в 2022 году пришлось вывезти 384 тонны покрышек за счёт бюджетных средств.

«Порой целыми "газельками" несанкционированно подвозили мусор, безобразно забрасывая площадку. Мы планировали оборудовать в 2023 году хотя бы 5 точек наблюдения за самыми проблемными площадками, но с поддержкой Регоператора Удмуртии удалось вдвое больше», — рассказал заместитель главы администрации Ленинского района Ижевска Атлас Хайрутдинов.

С помощью видеокамер получится определить номер автомобиля нарушителя, дату и время для составления протокола. Администрация района напоминает, что штраф за складирование автошин и строительных отходов для жителей до трёх тысяч рублей.

Камеры установили на условиях софинансирования горадминистрации и регоператора «Спецавтохозяйство». На данный момент в Ленинском районе Ижевска функционирует 13 камер видеонаблюдения.

Напомним, что такие же меры предотвращения нарушения реализовали в Вавоже.