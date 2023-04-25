Ижевчанин с помощью магнита выловил из городского пруда гранату

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обезвредили гранату, выловленную в городском пруду. Об этом сообщает управление Росгвардии по Удмуртской Республике.

Вечером 24 апреля житель Ижевска с помощью магнита выловил из воды предмет, похожий на ручную гранату. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы.

Специалисты оцепили набережную Ижевского пруда и вызвали на место сотрудников группы разминирования ОМОН «Барс» Управления Росгвардии по Удмуртии. Взрывотехники распознали в найденном устройстве гранату Ф-1, которая имеет следы коррозии и два запала. Специалисты, соблюдая меры безопасности, перевезли боеприпас на полигон и уничтожили.

Жителям Удмуртии напоминают, что при обнаружении любых подозрительных предметов их запрещено перемещать, самостоятельно осматривать и в принципе что-либо с ними делать. Об опасных находках нужно сразу сообщать сотрудникам правоохранительных органов.