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Ижевчанин с помощью магнита выловил из городского пруда гранату

11:49, 25 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанин с помощью магнита выловил из городского пруда гранату
11:49, 25 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#граната\n#уничтожение
Фото: управление Росгвардии по Удмуртии
176
0

На место приехали сотрудники ОМОН «Барс».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обезвредили гранату, выловленную в городском пруду. Об этом сообщает управление Росгвардии по Удмуртской Республике.

Вечером 24 апреля житель Ижевска с помощью магнита выловил из воды предмет, похожий на ручную гранату. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. 

Специалисты оцепили набережную Ижевского пруда и вызвали на место сотрудников группы разминирования ОМОН «Барс» Управления Росгвардии по Удмуртии. Взрывотехники распознали в найденном устройстве гранату Ф-1, которая имеет следы коррозии и два запала. Специалисты, соблюдая меры безопасности, перевезли боеприпас на полигон и уничтожили.

Жителям Удмуртии напоминают, что при обнаружении любых подозрительных предметов их запрещено перемещать, самостоятельно осматривать и в принципе что-либо с ними делать. Об опасных находках нужно сразу сообщать сотрудникам правоохранительных органов. 

11:49, 25 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#граната\n#уничтожение