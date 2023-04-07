Суд в Ижевске счёл возможным наказывать членов городской комиссии по застройке

Ижевск. Удмуртия. Первомайский райсуд Ижевска согласился с позицией УФАС России по Удмуртии, что неправомерные голоса членов Комиссии по землепользованию и застройке не могут оставаться безнаказанными. Как сообщила пресс-служба ведомства, с иском обратился специализированный застройщик «Русский дом+».

В УФАС пояснили, что ранее администрация Ижевска была признана нарушившей «Закон о защите конкуренции», что выразилось в отказе от предоставления строительному застройщику ООО СЗ «Русский дом+» разрешения на размещение подъездных путей к МКД. На основании указанного решения виновные должностные лица – члены Комиссии по землепользованию и застройке, проголосовавшие за отказ в выдаче строительному застройщику названого разрешения — привлечены к административной ответственности.

Но здесь началась острая полемика. Члены Комиссии настаивали, что не считают себя должностными лицами — субъектами правонарушения. Они считали, что принятие решений по предоставлению земельных участков не входит в их должностные обязанности, а сама Комиссия не является органом местного самоуправления, принимаемые решения носят рекомендательный характер, что исключает применение к данным лицам категории «должностное лицо», являющейся обязательным признаком субъекта правонарушения, предусмотренного статьей 14.9 КоАП России.

Фактически, позиция членов Комиссии по землепользованию и застройке сводилась к тому, что при голосовании на заседаниях Комиссии ни её члены, ни председатель Комиссии не могут нести предусмотренную законом ответственность, что свидетельствует о безнаказанности любых принимаемых Комиссией противоправных решений.

Кроме того, в судебных заседаниях выяснилось, что входящие в состав Комиссии лица не обладают достаточными познаниями и компетенцией по рассматриваемым вопросам, зачастую участвуя в заседаниях и голосуя на основании директив вышестоящих лиц.

Антимонопольный орган отмечает, что сама Комиссия сформирована в целях реализации администрацией Ижевска полномочий в области предоставления земельных участков для строительства.

Суд подтвердил, что действия членов Комиссии, проголосовавших за принятие решения по отказу в выдаче названого разрешения, являлись властно-распорядительными и повлекли негативные последствия в виде ограничения конкуренции строительному застройщику.

Наличие состава административного правонарушения подтверждено судом. Теперь члены Комиссии по землепользованию и застройке должны добросовестно подходить к исполнению возложенных на них функций органа власти, отдавая свой голос при принятии решения с чётким осознанием неотвратимости административной ответственности.