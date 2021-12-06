В Ижевске запустили акцию «Добрая зима для птиц»

Все желающие могут смастерить кормушки для голодающих птиц.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проходит акция «Добрая зима для птиц». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.

Ее запустили волонтеры Ижевска и Республиканский дом народного творчества. Активные волонтеры Данил Шляпников и Иван Мерзляков пришли в дом народного творчества, где получили необходимые инструменты и рабочую одежду, и смастерили 6 кормушек.

К акции присоединились и жители Кабардино-Балкарии и Рязанской области. В Удмуртии в ней участвуют Дебесский и Шарканский районы.

Принять участие в акции могут все учреждения культуры и образования. Для этого они должны смастерить кормушки для птиц и разместить их на своей территории. Учреждения культуры, которые хотят поучаствовать, должны привлечь к акции волонтеров, а образовательные учреждения могут провести акцию во время урока технологии.

Напомним, что птиц лучше подкармливать нежареными семенами подсолнечника, сухофруктами, орехами, пшеном и многим другим.