Глава Ижевска представил проект «Единое парковочное пространство»

Он необходим, чтобы снизить автотрафик в центральной части города и дать приоритет общественному транспорту.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 26 ноября, глава Ижевска Олег Бекмеметьев на заседании инвестиционного совета представил проект «Единое парковочное пространство».

Проект, который планируется реализовать в течение 5 лет, необходим для того, чтобы снизить автотрафик в центральной части города и дать приоритет общественному транспорту, повысить скорость движения, избавиться от дорожных пробок, которые возникают из-за припаркованных вдоль обочин автомобилей, объединить уличные парковки в единую управляемую систему.

Состояние городской транспортной системы была предварительно изучено сотрудниками Удмуртского государственного университета, которые провели свое научное исследование. Кроме того, был проанализирован опыт других городов, где подобные проекты внедрены и успешно реализуются в течение нескольких лет.

Единое парковочное пространство Ижевска — это организация первого этапа платных автопарковок на 1 500 машиномест в квадрате, ограниченном улицами Кирова, Удмуртская, Ленина и набережной Ижевского пруда. В будни с 08:00 до 20:00 воспользоваться такой парковкой можно будет бесплатно в течение первых 15 минут. Затем — оплатить услугу через мобильное приложение, либо альтернативными способами оплаты из расчета 30 рублей в час. Кстати, в других городах стоимость машиноместа на платных парковках варьируется от 30 до 100 рублей в час.

Предполагается, что пользоваться бесплатно парковочными местами в центре города можно будет владельцам электромобилей — для развития этого вида транспорта, а также всем автомобилистам с 20:00 до 08:00 по будням, а также в любое время в выходные дни. В перспективе возможно приобретение парковочного абонемента для тех, кто часто пользуется автопарковками в центре города. Еще один способ сэкономить на оплате за парковку — оставить свой автомобиль на перехватывающей муниципальной стоянке за пределами центрального квадрата и воспользоваться общественным транспортом, пересесть на велосипед или пройти пешком.

Если автомобилист по каким-то причинам не произведет оплату вовремя, то в этом случае будет наложен штраф за нарушение правил парковки в размере 2 тыс. рублей, за повторное нарушение — 3 тыс. рублей.

Все платные парковки будут оборудованы системами фото- и видеофиксации, что, с одной стороны, позволит повысить безопасность и сохранность автомобилей, с другой стороны, будет параллельно фиксировать нарушения Правил дорожного движения.

Дополнительные доходы в городскую казну от реализации проекта «Единое парковочное пространства» могут составить более 850 млн рублей за пять лет. Эти средства предполагается направить на поддержание инфраструктуры парковок, благоустройство жилищных зон, развитие муниципальных стоянок, создание велодорожек и городской пешеходной среды.

Участники инвестиционного совета — представители муниципалитета, Общественной палаты и Городской думы Ижевска — отметили, что проект создания единого парковочного пространства актуален и просто необходим в современных условиях. Они обратили внимание, что при этом необходимо определить социальные категории граждан, которые смогут бесплатно пользоваться такими парковками. Это могут быть многодетные семьи, инвалиды, медицинские работники, которые ездят по вызовам, и другие. В любом случае, реализация проекта позволит упорядочить автомобильный трафик, улучшить экологическую ситуацию в городе, создать более комфортные условия для пешеходов и велосипедистов.

По итогам заседания участники инвестиционного совета решили поддержать возможность реализации проекта.