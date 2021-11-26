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В выходные в Ижевске планируют открыть каток на стадионе «Динамо»

09:40, 26 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В выходные в Ижевске планируют открыть каток на стадионе «Динамо»
09:40, 26 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
2406
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Динамо\n#лед\n#открытие\n#стадион
Фото: ИА «Сусанин»
2406
0

У любителей кататься на коньках не будут проверять наличие QR-кода.

Ижевск. Удмуртия. На стадионе «Динамо» в Ижевске вскоре начнет работать каток. Об этом сообщает пресс-служба спорткомплекса «Динамо».

Предварительная дата открытия при хорошей погоде — 27 ноября в 11:00. Попасть на каток можно будет по карте клиента. Купить или пополнить ее можно уже сейчас в кассах спорткомплекса на улицах Свободы, 202 и Красногеройской, 20. Ранее купленные карты остаются действительны.

В холле стадиона посетителям следует соблюдать масочный режим. «Тотального контроля наличия QR-кода не будет, мы понимаем, что люди будут находиться на улице», — сообщила пресс-служба спорткомплекса «Динамо» «Сусанину».

В будние дни на каток получится попасть за 150 рублей, в выходные и праздники — за 200 рублей. Дети до 7 лет могут пройти бесплатно.

Напомним, что стадион закрыли для посещения и подготовки ледового катка 10 ноября.

09:40, 26 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
2406
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Динамо\n#лед\n#открытие\n#стадион
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