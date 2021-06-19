Ни один водоем в Удмуртии не признали пригодным для купания

По заключению Роспотребнадзора на пляже в Ижевске можно только загорать.

Ижевск. Удмуртия. Ни один пляж в Удмуртии не получил положительного заключения на пригодность для купания. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

В Удмуртии заявки на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения о разрешении использовать пляжи и водоемы для отдыха и купания людей подали 4 муниципальных образования. К официальному открытию купального сезона готовятся в Ижевске, Воткинске, Шаркане и поселке Яр.

В лабораториях Роспотребнадзора по Удмуртии исследовано более 200 проб воды из мест купания по всей республике. Анализы проводились по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Результаты исследований доведены до глав городов и районов для принятия мер по улучшению качества воды.

При этом отдых на оборудованных пляжах признали безопасным. Специалисты Роспотребнадзора провели отбор 16 проб песка по микробиологическим и паразитологическим показателям – все анализы показали соответствие установленным гигиеническим нормативам.