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Шум на улицах Воткинска связан с проверкой работы котла ТЭЦ

12:40, 26 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
Шум на улицах Воткинска связан с проверкой работы котла ТЭЦ
12:40, 26 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
664
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод\n#проверка\n#шум
Фото: vk.com (Алексей Заметаев)
664
0

Жители жалуются на звук и не понимают его происхождение.

Воткинск. Удмуртия. Шум на улицах Воткинска связан проведением пуско-наладочных работ на заводе. Об этом сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев на своей странице в «ВКонтакте».

С 24 апреля жители Воткинска в соцсетях начали жаловаться на шум в центре города.

Глава города Алексей Заметаев объяснил его происхождение: на территории Воткинского завода проводятся пуско-наладочные работы на котле ТЭЦ. Они продолжатся до конца мая, поэтому периодически шумы будут возникать.

Пуско-наладочные работы позволят повысить энергоэффективность работы котла и котельного оборудования, а также сократят издержки на топливо, электроэнергию, химические реагенты и воду.

12:40, 26 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
664
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод\n#проверка\n#шум