Шум на улицах Воткинска связан с проверкой работы котла ТЭЦ

Жители жалуются на звук и не понимают его происхождение.

Воткинск. Удмуртия. Шум на улицах Воткинска связан проведением пуско-наладочных работ на заводе. Об этом сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев на своей странице в «ВКонтакте».

С 24 апреля жители Воткинска в соцсетях начали жаловаться на шум в центре города.

Глава города Алексей Заметаев объяснил его происхождение: на территории Воткинского завода проводятся пуско-наладочные работы на котле ТЭЦ. Они продолжатся до конца мая, поэтому периодически шумы будут возникать.

Пуско-наладочные работы позволят повысить энергоэффективность работы котла и котельного оборудования, а также сократят издержки на топливо, электроэнергию, химические реагенты и воду.