В частном секторе Ижевска образовалась незаконная свалка

С таянием снега вся грязь и мусор перетекают в реку и к домам местных жителей.

Ижевск. Удмуртия. Активисты Удмуртии добиваются ликвидации несанкционированной свалки и рекультивации земельного участка в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба отделения ОНФ в Удмуртской Республике.

Незаконный вывоз снега на окраину Первомайского района начался 7 лет назад, мусор вывозится на протяжении 3 лет. Рядом расположены дома и огороды, и вся грязь, химия от реагентов и разложения отходов попадает в почву. Также неподалеку течет река Позимь, куда с талыми водами и дождями попадают все нечистоты от свалки.

Строительные и крупногабаритные отходы, ТКО, а также вывезенный с городских дорог снег размещены на открытом грунте, где эксперты обнаружили множество масляных пятен. Складирование мусора и снега на данном земельном участке является нарушением правил благоустройства Ижевска.

Представители Минприроды и муниципалитета сообщили о возбуждении дела об административном правонарушении.