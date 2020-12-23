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«Умные» светофоры могут появиться на улице Кирова в Ижевске

16:20, 23 декабря, 2020
Дарья Саушина
«Умные» светофоры могут появиться на улице Кирова в Ижевске
16:20, 23 декабря, 2020
Дарья Саушина
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#дороги\n#Ижевск\n#Олег Бекмеметьев\n#светофор
Фото: @arzik2
810
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Участок от Песочной до Удмуртской может стать «пилотным».

Ижевск. Удмуртия. Разгрузить дороги Ижевска попробуют за счет «умных» светофоров. Как рассказал во время прямого эфира в «Инстаграме» глава города Олег Бекмеметьев, сейчас рассматривается вопрос цифровизации работы регулировщиков. «Пилотной» может стать улица Кирова на участке от Песочной до Удмуртской.
«Этот участок отрегулировать цифровым образом так, чтобы не человек регулировал, а датчики смотрят, сколько машин, в зависимости от того, утро, вечер ли. Если нам этот проект удастся, мы его потом будем тиражировать», - сообщил Олег Бекмеметьев.
16:20, 23 декабря, 2020
Дарья Саушина
810
0
#дороги\n#Ижевск\n#Олег Бекмеметьев\n#светофор