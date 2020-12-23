«Умные» светофоры могут появиться на улице Кирова в Ижевске

Участок от Песочной до Удмуртской может стать «пилотным».

Ижевск. Удмуртия. Разгрузить дороги Ижевска попробуют за счет «умных» светофоров. Как рассказал во время прямого эфира в «Инстаграме» глава города Олег Бекмеметьев, сейчас рассматривается вопрос цифровизации работы регулировщиков. «Пилотной» может стать улица Кирова на участке от Песочной до Удмуртской.

«Этот участок отрегулировать цифровым образом так, чтобы не человек регулировал, а датчики смотрят, сколько машин, в зависимости от того, утро, вечер ли. Если нам этот проект удастся, мы его потом будем тиражировать», - сообщил Олег Бекмеметьев.