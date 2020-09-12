Жителям Воткинска предложили высказаться по поводу выгула домашних животных в городе

Мнение населения учтут в регулировании этого вопроса.

Воткинск. Ижевск. В регулировании вопроса о выгуле домашних животных на территории Воткинска будет учтено мнение горожан. Об этом сообщает пресс-служба Воткинска со ссылкой на Центр территориального развития Удмуртской Республики.

Жителям города предложили заполнить анкету и ответить в ней на вопросы, касающиеся их отношения к выгулу домашних животных, а также того, где необходимо выделить специальные зоны под эти цели.

Пройти опрос приглашаются жители Воткинска, достигшие 14 летнего возраста. Ответить на вопросы можно по ссылке.