Жителям домов в центре Ижевска отключат горячую воду

Начинается очередной этап гидравлических испытаний.

Ижевск. Удмуртия. Жители домов в центральной части Ижевска останутся без воды до 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Удмуртские коммунальные системы».

В городе с 21 июля по 3 августа пройдёт 21 этап гидравлических испытаний. Горячую воду отключат по адресам:

улица 50 лет Октября, 6а, 15, 21;

улица Бородина, 19, 21, 25;

улица Базисная, 13, 13а, 17, 31а;

улица Зенитная, 5а, 9, 9а, 11;

улица Карла Маркса, 244, 244а, 246, 250, 258, 260, 262, 262а, 264, 264а, 266, 268, 270, 270а, 272; Коммунаров 224, 224б, 224в, 289, 289а, 291, 293, 295, 297, 313, 315;

улица Кооперативная, 1, 1а, 3, 5, 9;

улица Красногеройская, 46, 60, 85, 87, 89, 103, 105, 107, 109, 111а;

улица Ленина, 75, 77, 77а, 79, 81;

улица Лихвинцева, 25, 76;

улица Наговицына, 2, 4, 6, 8, 10;

улица Парковая, 1, 3, 7, 9;

улица Пушкинская, 214, 216, 217, 219, 220, 220а, 221, 221в, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 243;

улица Свободы, 228;

улица Советская, 45, 49, 66;

переулок Спартаковский, 2;

улица Тельмана, 12, 14, 16

улица Удмуртская, 247, 247а, 247б, 247в, 247г, 249, 252а, 264а, 264б, 266, 268, 272, 366;

улица Фронтовая, 2,4;

переулок Широкий, 36, 38, 40.

В процессе гидравлических испытаний возможен выход воды, появление промоин. Необходимо соблюдать осторожность и не находиться рядом с теплотрассами и люками тепловых камер.

Отметим, что гидравлические испытания проходят в 29 этапов, последний из которых завершится 15 августа.