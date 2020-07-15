В городе стартует очередной этап гидравлических испытаний.

Ижевск. Удмуртия. Жители домов на Воткинском шоссе в Ижевске останутся без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

С 15 по 28 июля из-за очередного этапа гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет отключено в домах по следующим адресам:

- Воткинское шоссе, 105, 160, 166, 166а, 166б, 170;

- проезд Деповский, 6, 8, 11.

Энергетики напомнили, что в процессе испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов. Поэтому горожанам необходимо быть особенно внимательными, осторожными и избегать нахождения вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.