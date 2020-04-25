Для въезда и выезда из Воткинска оставили только два КПП

Они расположены на Гавриловском тракте и улице Гагарина.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске оставили два КПП для въезда и выезда из города. Об этом сообщил в соцсетях глава муниципалитета Алексей Заметаев.

«С 25 апреля в городе останется только два КПП — на Гавриловском тракте и на улице Гагарина. Дороги на улицах Пугачёва, Азина и Шарканский тракт будут перекрыты», — сообщил градоначальник.

Напомним, с 20 апреля въезд и выезд из города осуществлялся через пять контрольно-пропускных пунктов.

Как подчеркнул Заметаев, через Шарканский тракт будут пропускать только спецтранспорт. Градоначальник сообщил, что ежедневно несколько десятков автомобилей не пускают в город. Основные причины — отсутствие документов для въезда. Также разворачивают транспорт, водители которого просто хотят срезать путь через город.

Также глава Воткинска поблагодарил волонтёров, работающих на КПП, основную массу которых составляют студенты. Желающие пополнить волонтёрские ряды могут обратиться по телефону отдела по делам молодёжи администрации Воткинска: 5-33-17.

Алексей Заметаев также напомнил, что все въезжающие в город с других регионов России обязаны самоизолироваться на 14 дней. При этом граждане обязаны сообщить о своём прибытии по телефону горячей линии отдела Роспотребнадзора в Воткинске: 5-13-20.