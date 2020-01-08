Последний день каникул: куда сходить 8 января в Ижевске

Накануне в Ижевске стартовал IX Ледовый фестиваль ангелов и архангелов.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре – среда, 8 января, новогодние праздники подходят к концу. В этот день в Ижевске не будут проводить массовых гуляний, однако жители столицы Удмуртской Республики найдут, куда сходить.

Так, на Центральной площади продолжает работу новогодняя ярмарка.

Накануне в Ижевске стартовал IX Ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Работа по созданию ледовых скульптур ведется на нескольких площадках: у Свято-Михайловского собора, в Музее воды (водонапорная башня на Центральной площади) и в парке современного искусства у родника имени Дмитрия Пригова. Трудятся над ними художники со всей России.

В выставочном центре «Галерея» можно познакомиться с «Правилами Нового года». Гостям выставки расскажут, как отмечали Новый год и Рождество жители Ижевска в XIX веке и как менялись традиции этого семейного праздника на протяжении столетия. Специалисты подготовили интерактивную экскурсионную программу для родителей с детьми.

Кроме того, в городе работает множество катков: в парке имени Кирова, в парке космонавтов, на стадионах «Купол», «Локомотив» и «Динамо», в ледовых дворцах «Ижсталь» и «Молодежный», а также на других площадках.

Подробную афишу можно найти на сайте удмуртия100.рф.