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В Ижевске продолжается благоустройство скверов «Птичий» и Оружейника Драгунова

17:58, 24 июля, 2019
В Ижевске продолжается благоустройство скверов «Птичий» и Оружейника Драгунова
17:58, 24 июля, 2019
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#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонты\n#новости\n#ремонт
Фото: susanin.news
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Все работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» завершат до 31 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается благоустройство общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В частности, активно идут работы по обустройству «Птичьего» сквера и сквера Оружейника Драгунова.

Сквер «Птичий» появится на площади 2 666 кв.м между домами по улице Пушкинская, 158 и Коммунаров, 191а. Согласно проекту здесь сделают зоны для отдыха и прогулок, установят 10 скамеек, 16 светильников и 16 урн. Также появится необычная арт-инсталляция из зеркальных труб со скворечниками и кормушками для птиц. На всё это выделено 7,7 млн рублей.

Депутат Городской думы Ижевска Максим Казаков отметил, что сквер благоустраивается благодаря инициативе жителей: «Идея благоустройства развивается и дальше - от горожан поступило предложение украсить цокольный этаж дома, средства собственники собрали сами. И совсем скоро дом, фасад которого выходит в сквер, преобразится. Надеюсь, в следующем году реализуем больше проектов на подобных территориях».

Сейчас в «Птичьем» сквере начали укладывать брусчатку и обустраивать пешеходные зоны. Кроме того, подрядчик сделал на объекте за свой счёт ливневку, которая не была предусмотрена проектом, но на этом объекте необходима.

«Сквер расположен под большим углом, поэтому если тут не обустроить ливневку, то новый газон, который мы сделаем, просто бы смыло дождями», - пояснил директор подрядной организации Андрей Никитин.

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"Птичий" сквер

Строительство сквера Оружейника Драгунова - долгожданное событие для всех жителей Ленинского района, в этой части города нет ни одного благоустроенного общественного пространства. Сквер расположиться около пруда, где местные жители регулярно проводят мероприятия, праздники и концерты. Теперь здесь для этого будут созданы все условия: детская и спортивная площадки, набережная вокруг пруда, амфитеатр для концертов и выступлений, большая детская горка и так далее. Подрядчик заверил, что все работы будут выполнены в срок.

Как отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, особое внимание стоит уделить обслуживанию скверов после того, как они будут готовы.

«Вкладывая такие большие деньги в скверы, мы думаем о том, как мы их в дальнейшем будем поддерживать. У нас есть вариант - определить единого муниципального оператора, который будет следить за всеми общественными пространствами. Это все еще в стадии обдумывания и принятия решений, у нас еще есть время. В любом случае пока ответственными за эти пространства будут районные администрации», - сказал Бекмеметьев.

Напомним, что всего в этом году в Ижевске благоустроят 5 площадок. Все работы должны быть заершены до 31 августа. В планах на следующий год сделать 10 новых общественных пространств.

«Мы уже в этом году поставили себе задачу сделать задел на следующий год. И как минимум 2 проектно-сметные документации мы планируем изготовить в этом году для того, чтобы как можно раньше приступить к работам, это ТРК «Столица» и сквер вдоль улицы Бабушкина», - отметил Олег Бекмеметьев.

Подробнее - на сайте izh.ru

17:58, 24 июля, 2019
770
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#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонты\n#новости\n#ремонт

 

 

 


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