Сарапул получил на ремонт дорог в два раза меньше средств, чем планировалось

Предполагалось, что по программе «Безопасные и качественные дороги» город получит 100 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. Сарапул получил всего 50 млн рублей на ремонт дорог в 2019 году. Это в два раза меньше, чем было запланировано, сообщает пресс-служба админстрации города.

Предполагалось, что по программе «Безопасные и качественные дороги» Сарапул получит 100 млн рублей.

«На сегодня нам подтвердили сумму 50 миллионов рублей, это связано с тем, что республика получила несколько меньше денежных средств, чем планировалось», - пояснил глава города Александр Эссен.

Тем не менее, есть надежда, что сумму могут увеличить. Удмуртская Республика вошла в разряд лучших по итогам реализации программы в 2018 году, и может рассчитывать на дополнительные денежные средства.

Выделенные деньги пойдут на ремонт 7 улиц, их приведут в порядок, оборудуют там парковки, газоны, установят бордюры, уложат тротуары.