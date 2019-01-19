В Ижевске завершился VIII ледовый фестиваль ангелов и архангелов

Пользователи соцсетей выложили фотографии на своих страницах.

Ижевск. Удмуртия. У Свято-Михайловского собора Ижевска завершился VIII ледовый фестиваль ангелов и архангелов. В субботу, 19 января, взору гостей предстали ледяные скульптуры, а их авторов наградили дипломами.

Парк ледовых скульптур вокруг собора художники создавали уже в восьмой раз. В этом году мастера работали с 8 по 19 января. Некоторые скульпторы также половину времени провели над работой другого фестиваля – «Удмуртский лёд», расположившегося на набережной Ижевского пруда.

Пользователи соцсетей уже начали выкладывать фотографии застывшей во льду красоты.

И льется мед огней вечерних и пахнет сладкою халвою, ночной пирог несет сочельник над головою. Телефон вырубило на самом интересном...холодно #ИосифБродский #ангелфест #оченькрасиво #фестивальангеловиархангелов 5 Likes, 0 Comments - Anna Dunkel (@annadunkel) on Instagram: "И льется мед огней вечерних и пахнет сладкою халвою, ночной пирог несет сочельник над головою...."

Свято-Михайловский собор. Ижевск. #ижевск#фото#россия#удмуртия#собор#деревня#natureofrussiaru 21 Likes, 1 Comments - Ольга Шульмина (@shulmina90) on Instagram: "Свято-Михайловский собор. Ижевск. #ижевск#фото#россия#удмуртия#собор#деревня#natureofrussiaru"