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В Ижевске завершился VIII ледовый фестиваль ангелов и архангелов

17:30, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
17:30, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#художники\n#лед\n#Свято-Михайловский Собор\n#скульптуры
Фото: vk.com/angelfest (Сергей Чирков)
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Пользователи соцсетей выложили фотографии на своих страницах.

Ижевск. Удмуртия. У Свято-Михайловского собора Ижевска завершился VIII ледовый фестиваль ангелов и архангелов. В субботу, 19 января, взору гостей предстали ледяные скульптуры, а их авторов наградили дипломами.

Парк ледовых скульптур вокруг собора художники создавали уже в восьмой раз. В этом году мастера работали с 8 по 19 января. Некоторые скульпторы также половину времени провели над работой другого фестиваля – «Удмуртский лёд», расположившегося на набережной Ижевского пруда.

Пользователи соцсетей уже начали выкладывать фотографии застывшей во льду красоты.

И льется мед огней вечерних и пахнет сладкою халвою, ночной пирог несет сочельник над головою. Телефон вырубило на самом интересном...холодно #ИосифБродский #ангелфест #оченькрасиво #фестивальангеловиархангелов

5 Likes, 0 Comments - Anna Dunkel (@annadunkel) on Instagram: "И льется мед огней вечерних и пахнет сладкою халвою, ночной пирог несет сочельник над головою...."

Свято-Михайловский собор. Ижевск. #ижевск#фото#россия#удмуртия#собор#деревня#natureofrussiaru

21 Likes, 1 Comments - Ольга Шульмина (@shulmina90) on Instagram: "Свято-Михайловский собор. Ижевск. #ижевск#фото#россия#удмуртия#собор#деревня#natureofrussiaru"

Всех с Крещением! Сегодня были с сестрой в Свято-Михайловском Соборе. И именно сегодня завершился всероссийский фестиваль "Удмуртский лёд". Потрясающей красоты ледяные скульптуры, проработана каждая мельчайшая деталь Ходили-удивлялись Такая красота исключительно без фильтров!!!) #Ижевск #крещение

29 Likes, 2 Comments - Екатерина Скулкина (@ekaterina__skulkina) on Instagram: "Всех с Крещением! Сегодня были с сестрой в Свято-Михайловском Соборе. И именно сегодня..."

17:30, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#художники\n#лед\n#Свято-Михайловский Собор\n#скульптуры

 

 

 


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