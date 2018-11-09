Похвала Чибиса, союз бизнеса и власти, пример вовлеченности жителей: «Открытый сад» Ижевска год спустя

О проекте стало известно в прошлом году, но уже сейчас сквер стал одним из самых популярных мест у жителей столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закончились базовые работы по благоустройству сквера «Открытый сад», который создали на территории близ администрации столицы Удмуртии. Примечательно, что общественное пространство возвели в месте, где несколько десятков лет находился пустырь.

Проект реализовали при тесном сотрудничестве власти, социально активного бизнеса и неравнодушных горожан, которые включались в работу на протяжении года, пока «Открытый сад» принимал облик одного из самых популярных городских пространств для отдыха (40.000 посетителей в первый месяц после открытия в августе 2018 года – прим. ред.).

История вопроса

Речь о создании нового общественного пространства зашла еще в прошлом году. А уже весной были проведены первые открытые встречи, на которых в том числе участники сообщества «Люди делают место» рассказали о том, как может преобразиться местность при помощи самих горожан.

«Мы хотим, чтобы туда приходили люди и имели возможность чем-то заняться, кроме прогулок. Мы решили спросить у горожан, что они хотят делать на этой территории. Вся местность вокруг администрации может дать гораздо больше интересных сценариев для развития», - говорил весной этого года гендиректор группы компаний «Острова» Дмитрий Данилов.

ГК «Острова» в итоге выделила 8,5 млн на работы, еще 20 компаний стали партнерами и спонсорами проекта. В процесс создания «Открытого сада» было вовлечено около 600 человек. В августе 2018 сад официально стал открытым для горожан.

Уникальное общественное пространство

Спустя год об уникальности общественного пространства говорят министр строительства Удмуртии Иван Ястреб и замглавы администрации Ижевска по социальной сфере Дмитрий Чистяков. По их словам, подобная практика является одной из первых в стране.





«Нельзя не отметить того факта, что действительно это общественное пространство уникальное: в плане самого архитектурного облика, в плане финансирования, подхода, который организовали кураторы. Отличная практика. <…> И замминистра строительства России Андрей Чибис дал высокую оценку и заявил, что эта практика будет представлена как одна из лучших практик по формированию комфортной городской среды и благоустройству территории», - рассказал Иван Ястреб.

По его словам, у властей на данный момент есть «некоторые договоренности с определенными застройщиками, которые готовы создавать подобные территории и передавать в дальнейшем объекты в собственность города.

В свою очередь Дмитрий Чистяков заявил, что такой подход к реализации проекта для властей Ижевска новый, однако он заслуживает отдельного внимания, в том числе и бизнеса.

«Для нас подобный опыт - первый, а таких площадок в городе много и очень хочется, чтобы другие предприятия тоже подтягивались и решали задачи благоустройства. Это очень здорово и правильно делать наш город красивее, а жизнь горожан интереснее», - сказал на пресс-конференции и.о. замглавы Ижевска по социальным вопросам Дмитрий Чистяков.

Территория перезагружает пространство

По словам генерального директора группы компаний «Острова» Дмитрия Данилова, главное, чем может гордиться компания – это количество довольных посетителей «Открытого сада».

«Самое главное – это то количество посетителей, которое прошло через территорию, и те лица, те эмоции, которые они испытывали», - рассказал журналистам Данилов.

Он также отметил, что территория на данный момент находится не в окончательном облике. Позднее здесь появится небольшое административное здание, после чего сквер будет окончательно благоустроен вплоть до переулка Северного. Также сама территория может меняться в зависимости от запроса горожан.

«Мне кажется, для живого пространства важно, чтобы оно менялось в зависимости от потребностей горожан», - сказал Данилов.





Также руководитель ГК «Острова» отметил, что за время существования сквера не было замечено случаев, когда шумные компании распивали там алкоголь.

«Сама территория перезагружает пространство, и оно в дальнейшем привлекает позитивный сценарий», - сказал Дмитрий Данилов.

Продолжение следует

Этой зимой команда сквера планирует провести на территории «Открытого сада» различные мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Так, с середины декабря по середину января здесь будут проходить различные новогодние празднования, объединенные слоганом «Зима в открытом саду».





«У нас есть различные варианты, будем делать ярмарку. Что касается новогодней событийки, то логика действий сада немножко отличается от обычной, которая бывает при городских празднованиях, наша задача - привлечь людей, чтобы они вместе сделали для себя праздник», - рассказал журналистам руководитель команды сквера «Открытый сад», член правления национальной инициативы «Живые города» Александр Старков.

По его словам, благодаря реализации такого проекта, «появился опыт сотрудничества разных городских сил, которые обычно друг друга боятся и не сотрудничают».

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Отметим, что летом 2019 года территорию сквера передадут в собственность города. Все хозяйственные работы с этого момента будет проводить муниципалитет.