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В Удмуртии до конца августа появятся 49 контейнеров для раздельного сбора мусора

16:09, 01 августа, 2018
Дарья Снидкова
16:09, 01 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#мусор\n#мусорки
Фото: https://vk.com/wall-68917198_13709
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В Ижевске уже установили 5 баков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца августа появятся 49 контейнеров для раздельного мусора. Об этом сообщила пресс-служба Регионального оператора по сбору мусора в Удмуртской Республике.

Первые пять контейнеров уже поставили в Ижевске 1 августа по адресам:

- улица Ленина, 106;

- улица Ленина, 112;

- улица Ленина, 114;

- улица Курортная, 4;

- улица Михайлова, 9.

Контейнеры для вторичной переработки вмещают в себя 2,5 куб.м. отходов. Они предназначены для пластика, стекла, металла, полиэтилена и тетрапака.

Как сообщает общество «Зеленый паровоз», все виды вторсырья пока будут собираться в один контейнер, а потом уежать на «досортировку».

«Возможно, после Нового года, когда региональный оператор начнёт работать на полную мощность, будет разделение на несколько контейнеров и так далее. Пока - проект пилотный», - ответили активисты в комментариях.

16:09, 01 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#мусор\n#мусорки

 

 

 


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