В Удмуртии до конца августа появятся 49 контейнеров для раздельного сбора мусора

В Ижевске уже установили 5 баков.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца августа появятся 49 контейнеров для раздельного мусора. Об этом сообщила пресс-служба Регионального оператора по сбору мусора в Удмуртской Республике.

Первые пять контейнеров уже поставили в Ижевске 1 августа по адресам:

- улица Ленина, 106;

- улица Ленина, 112;

- улица Ленина, 114;

- улица Курортная, 4;

- улица Михайлова, 9.

Контейнеры для вторичной переработки вмещают в себя 2,5 куб.м. отходов. Они предназначены для пластика, стекла, металла, полиэтилена и тетрапака.

Как сообщает общество «Зеленый паровоз», все виды вторсырья пока будут собираться в один контейнер, а потом уежать на «досортировку».

«Возможно, после Нового года, когда региональный оператор начнёт работать на полную мощность, будет разделение на несколько контейнеров и так далее. Пока - проект пилотный», - ответили активисты в комментариях.