В Удмуртии до конца августа появятся 49 контейнеров для раздельного сбора мусора

В Ижевске уже установили 5 баков.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца августа появятся 49 контейнеров для раздельного мусора. Об этом сообщила пресс-служба Регионального оператора по сбору мусора в Удмуртской Республике.
Первые пять контейнеров уже поставили в Ижевске 1 августа по адресам:
- улица Ленина, 106;
- улица Ленина, 112;
- улица Ленина, 114;
- улица Курортная, 4;
- улица Михайлова, 9.
Контейнеры для вторичной переработки вмещают в себя 2,5 куб.м. отходов. Они предназначены для пластика, стекла, металла, полиэтилена и тетрапака.
Как сообщает общество «Зеленый паровоз», все виды вторсырья пока будут собираться в один контейнер, а потом уежать на «досортировку».
«Возможно, после Нового года, когда региональный оператор начнёт работать на полную мощность, будет разделение на несколько контейнеров и так далее. Пока - проект пилотный», - ответили активисты в комментариях.