Александр Бречалов: самая большая проблема Сарапула – это внешний облик

По слова главы Удмуртии, сейчас в городе есть уникальные места, которые выделяются, но в общем картина удручающая.

Сарапул. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о том, что самая большая проблема для Сарапула – это внешний облик. По его словам, сейчас в городе есть отдельные уникальные места, которые выделяются, но в общем «картина удручающая».

«Нужно принять дорожную карту - как нам город Сарапул развивать дальше. Самая большая проблема – это внешний облик. Есть много отдельных выдернутых из общего вида уникальных мест и с точки зрения архитектуры строений, но в общем картинка удручающая. Мне важно, чтобы мы об этом поговорили, что-то решили. Если предприниматели и крупный бизнес решат, что нужно создать специальный фонд – я это поддержу», - сказал Бречалов.

Также он добавил, что в 2019 году власти республики сделают акцент на городе, чтобы улучшить его внешний облик и инфраструктуру.