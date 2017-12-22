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      Александр Бречалов: самая большая проблема Сарапула – это внешний облик

      11:54, 22 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      11:54, 22 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      1327
      0
      #Сарапул\n#архитектура\n#Удмуртия\n#инфраструктура\n#облик города
      Фото: susanin.news
      1327
      0

      По слова главы Удмуртии, сейчас в городе есть уникальные места, которые выделяются, но в общем картина удручающая.

      Сарапул. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о том, что самая большая проблема для Сарапула – это внешний облик. По его словам, сейчас в городе есть отдельные уникальные места, которые выделяются, но в общем «картина удручающая».

      «Нужно принять дорожную карту - как нам город Сарапул развивать дальше. Самая большая проблема – это внешний облик. Есть много отдельных выдернутых из общего вида уникальных мест и с точки зрения архитектуры строений, но в общем картинка удручающая. Мне важно, чтобы мы об этом поговорили, что-то решили. Если предприниматели и крупный бизнес решат, что нужно создать специальный фонд – я это поддержу», - сказал Бречалов.

      Также он добавил, что в 2019 году власти республики сделают акцент на городе, чтобы улучшить его внешний облик и инфраструктуру.

      11:54, 22 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      1327
      0
      #Сарапул\n#архитектура\n#Удмуртия\n#инфраструктура\n#облик города

       

       

       

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