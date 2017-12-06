На месте старого полигона ТБО под Ижевском появится лес

На полигоне захоронено 1 млн 300 тыс. тонн отходов.

Ижевск. Удмуртия. Первый этап работ по рекультивации полигона ТБО по Сарапульскому тракту под Ижевском подходит к концу. Об этом журналистам рассказал глава города Юрий Тюрин.

Объект включён в национальный проект «Чистая страна», по которому республика получила 110 млн рублей федеральных бюджетных средств. Часть денег вложила сама Удмуртия.

Постепенно на месте полигона вырастет трава и появится лес. В течение 3 лет территория станет экологически чистой. В 2018 году работы закончатся. На эти цели выделят 32 млн рублей.

Как отметил начальник Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска Николай Попов, полигон долгое время был законсервирован. Сюда свозились не только бытовые, но и промышленные отходы.

По обработке полигона много претензий было со стороны природоохранной Прокуратуры Удмуртии, в связи с чем проектную документацию по рекультивации пришлось перерабатывать.

Сейчас на объекте работают 16 самосвалов, 4 экскаватора и 6 бульдозеров. Как рассказал журналистам подрядчик - гендиректор «Спецгидростроя» Александр Донских, сложности возникали только из-за погодных условий. Более 40 дней стояла дождливая погода, которая не позволяла привозить грунт. Отметим, что каждые сутки на территорию поставляют в среднем 3 тыс. куб.м глины.

После рекультивации контроль за объектом продолжится. Управление природных ресурсов ещё 3 года будет проводить мониторинг окружающей среды объекта, отбирать пробы воздуха и воды. «В 2019 году мы должны посадить лес», - заявил Николай Попов.

Власти также отметили, что мусор продолжат вывозить на полигон по Нылгинскому тракту, который соответствует всем нормам и правилам. Когда свалка заполнится, её также рекультивируют.