  • $ 59.93 ↓
  • € 70.27 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Остановка «магазин «Подарки» в Ижевске переедет на 50 метров

      10:52, 12 августа, 2017
      10:52, 12 августа, 2017
      220
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#остановка\n#Ильдар Бикбулатов
      Фото: yandex.ru/maps
      220
      0

      Распоряжение об этом подписал первый замглавы муниципалитета Ильдар Бикбулатов.  

      Ижевск. Удмуртия. Власти столицы республики приняли решение о переносе остановки общественного транспорта «магазин «Подарки», расположенной по ходу движения в центр на улице Максима Горького.  

      Как сообщается на официальном сайте города, распоряжение об этом подписал 9 августа первый замглавы Ижевска Ильдар Бикбулатов. Согласно документу, объект будет перебазирован на 50 метров в сторону центра. Вместе с павильоном на то же расстояние переместят и нерегулируемый пешеходный переход, а также соответствующие дорожные знаки и заездной карман для остановки троллейбусов и автобусов.  

      Также отмечается, что работы произведет за свой счет строительная компания, возводящая здания по соседству.

      10:52, 12 августа, 2017
      220
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#остановка\n#Ильдар Бикбулатов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев дал показания на других участников дела

      20:07, 07 августа, 2017
      7662

      Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковая» в Ижевске

      5980
      14:55, 08 августа, 2017

      Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили под домашний арест

      4313
      20:22, 07 августа, 2017

      Брендом Удмуртии может стать коробка

      4253
      11:45, 07 августа, 2017

      Сильный ливень вновь затопил улицы Ижевска

      3811
      18:35, 05 августа, 2017

      СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

      18:35, 08 августа, 2017
      7951

      Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

      6392
      12:53, 05 августа, 2017

      СМИ: Малахов решил уйти с Первого канала в декрет

      1114
      16:08, 07 августа, 2017

      Вслед за Андреем Малаховым с Первого канала уходит Александр Олешко

      893
      09:05, 09 августа, 2017

      Черный гейзер испугал отдыхавших на сочинском пляже

      863
      16:48, 05 августа, 2017

      В сети опубликовали фотографии новых iPhone

      10:00, 10 августа, 2017
      2944

      Apple запатентовала новый iPhone

      720
      12:00, 09 августа, 2017

      В Сан-Франциско семья мигрантов купила улицу из-за ошибки с налогами

      670
      09:50, 09 августа, 2017

      Британцам показали фильм с новыми откровениями принцессы Дианы

      663
      17:00, 07 августа, 2017

      Российский хакер раскрыл принцип работы игровых автоматов и шантажирует производителя

      625
      16:33, 08 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: доходы кандидатов и укладка асфальта в дождь

      11 августа, 2017

      Открытие склада терминала на ПП Глазов молоко

      10 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: воткинский протест и проблема обманутых дольщиков

      10 августа, 2017