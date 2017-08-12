Остановка «магазин «Подарки» в Ижевске переедет на 50 метров

Распоряжение об этом подписал первый замглавы муниципалитета Ильдар Бикбулатов.

Ижевск. Удмуртия. Власти столицы республики приняли решение о переносе остановки общественного транспорта «магазин «Подарки», расположенной по ходу движения в центр на улице Максима Горького.

Как сообщается на официальном сайте города, распоряжение об этом подписал 9 августа первый замглавы Ижевска Ильдар Бикбулатов. Согласно документу, объект будет перебазирован на 50 метров в сторону центра. Вместе с павильоном на то же расстояние переместят и нерегулируемый пешеходный переход, а также соответствующие дорожные знаки и заездной карман для остановки троллейбусов и автобусов.

Также отмечается, что работы произведет за свой счет строительная компания, возводящая здания по соседству.