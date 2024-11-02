Семьям погибших на СВО участников ЧВК из Удмуртии выплатят по 1 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии приняли решение о региональных выплатах семьям погибших бойцов, участвовавших в спецоперации в составе ЧВК. Как сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов, они получат по 1 миллиону рублей.

1 ноября Бречалов прокомментировал принятие республикой решения о региональной выплате семьям погибших защитников Родины, которые участвовали в спецоперации в составе организаций, содействующих Министерству обороны России в выполнении боевых задач. Для близких погибших воинов это долгожданное и важное решение, отмечает портал udmurt.ru.

Александр Бречалов в очередной раз подчеркнул, что Удмуртия не делит своих защитников. Все участники специальной военной операции — это настоящие герои, сказал он.

«Размер региональной выплаты для семей погибших бойцов, которые участвовали в спецоперации в составе организаций, содействующих Минобороны, будет такой же, как и для семей погибших военнослужащих министерства обороны, – это 1 миллион рублей. За списком документов — обращаться в Минсоцполитики и труда. Министерство, филиал фонда «Защитники Отечества», все главы районов и городов будут активно помогать семьям», – прокомментировал глава республики.

Какие для этого понадобятся документы – проконсультируют в Минсоцполитики УР по телефону 8-800-100-00-01