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В Воткинске открылся детский технопарк «Кванториум»

17:10, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске открылся детский технопарк «Кванториум»
17:10, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
213
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Кванториум
Источник фото: Алексей Заметаев
213
0

Это четвёртый «Кванториум» в Удмуртии. 

Воткинск. Удмуртия. Детский технопарк «Кванториум» открылся в Воткинске. Учреждение дополнительного образования разместилось в пристрое школы №17. Об этом рассказал глава Воткинска Алексей Заметаев. 

Перед размещением «Кванториума» здание для него капитально отремонтировали. Учебные аудитории займут все три этажа, также для детей оборудовали актовый зал и зону коворкинга.

Занятия начнутся с ноября. В первую половину дня здесь будут идти школьные уроки, а затем уроки «Кванториума». Поступить в него смогут ученики всех школ города.

Напомним, в Удмуртии на сегодняшний день насчитывается четыре «Кванториума»: в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Глазове. 

17:10, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
213
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Кванториум