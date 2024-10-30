В Воткинске открылся детский технопарк «Кванториум»

Воткинск. Удмуртия. Детский технопарк «Кванториум» открылся в Воткинске. Учреждение дополнительного образования разместилось в пристрое школы №17. Об этом рассказал глава Воткинска Алексей Заметаев.

Перед размещением «Кванториума» здание для него капитально отремонтировали. Учебные аудитории займут все три этажа, также для детей оборудовали актовый зал и зону коворкинга.

Занятия начнутся с ноября. В первую половину дня здесь будут идти школьные уроки, а затем уроки «Кванториума». Поступить в него смогут ученики всех школ города.

Напомним, в Удмуртии на сегодняшний день насчитывается четыре «Кванториума»: в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Глазове.