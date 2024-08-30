Два ижевских вуза подписали соглашение по взаимодействию с Западной Африкой

Новосибирск. Новосибирская область. ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и УдГАУ вошли в состав Консорциума российских вузов по взаимодействию с Западной Африкой. Решение приняли в ходе деловой поездки на форум «Россия – Африка» 27-28 августа в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ИжГТУ.

Мероприятие прошло в рамках международного форума «Технопром – 2024». Западную Африку представляли министры образования, ректоры, чрезвычайные и полномочные послы России в Республиках Чад, Мали, Гвинея, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, а также в Республике Нигер. Со стороны Российской Федерации выступали университеты и организации Новосибирска, Томска, Челябинска, Москвы и Петербурга.

Столицу Удмуртии представляли и. о. ректора Ижевского государственного технического университета Александр Губерт, директор Центра международного академического сотрудничества ИжГТУ Татьяна Савченко, проректор по научной работе и стратегическому развитию Удмуртского ГАУ Сергей Коконов.

По итогам обсуждения были подписаны соглашения о сотрудничестве с университетом Нджамены в Республике Чад по организации научных стажировок и образовательных программ. Кроме того, заключены договоренности с Центром народной дипломатии о планах открытия подготовительного онлайн-отделения на площадке одного из Русских домов в Западной Африке, где будут вести подготовку школьников для поступления в вузы Удмуртии.