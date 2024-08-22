Воспитатель детсада из Сарапула представит Удмуртию на всероссийском конкурсе

Сарапул. Удмуртия. На профессиональном конкурсе «Воспитатель года России — 2024» Удмуртию представит воспитатель детского сада №43 Сарапула Валерия Макшакова. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки УР.

Весной 2023 года она стала победителем в номинации «Воспитатель» республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии — 2024».

«Валерия Валентиновна — творческий, инициативный педагог, вовлекающий воспитанников в активные виды деятельности, превращающие их в первооткрывателей. Она благодарна педагогам, ставшими её наставниками, и сама уже является наставником для молодых», — говорится в сообщении.

Финал всероссийского конкурса пройдёт в сентябре в Красногорске Московской области.

Десять участников, признанных лучшими (лауреаты), продолжат участие в конкурсных испытаниях в Москве в начале октября.