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ИжГТУ и Тульский государственный университет будут обмениваться опытом

16:00, 16 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
ИжГТУ и Тульский государственный университет будут обмениваться опытом
16:00, 16 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#сотрудничество\n#опыт\n#соглашение
Фото: ИА «Сусанин»
68
0

Вузы подписали соглашение о сотрудничестве.

Кубинка. Московская область. Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова подписал соглашение о сотрудничестве с Тульским государственным университетом (ТулГУ). Об этом сообщается на сайте вуза. 

Документ подписали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» (18+) в Москве. 

В рамках договора ИжГТУ будет участвовать в деятельности Тульской инженерной школы «Интеллектуальные оборонные системы». Теперь оба вуза будут разрабатывать образовательные программы, совместные исследовательские проекты и повышать квалификацию сотрудников. А также планируется проводить обмен опытом в учебно-методической и преподавательской работе и обмен аспирантами, студентами и стажерами. 

16:00, 16 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#сотрудничество\n#опыт\n#соглашение