ИжГТУ и Тульский государственный университет будут обмениваться опытом

Кубинка. Московская область. Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова подписал соглашение о сотрудничестве с Тульским государственным университетом (ТулГУ). Об этом сообщается на сайте вуза.

Документ подписали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» (18+) в Москве.

В рамках договора ИжГТУ будет участвовать в деятельности Тульской инженерной школы «Интеллектуальные оборонные системы». Теперь оба вуза будут разрабатывать образовательные программы, совместные исследовательские проекты и повышать квалификацию сотрудников. А также планируется проводить обмен опытом в учебно-методической и преподавательской работе и обмен аспирантами, студентами и стажерами.