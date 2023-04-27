В Удмуртии хотят возродить детские кружки авиамоделирования

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Государственного Совета Удмуртии вышли с инициативой возродить кружки авиамоделирования в школах и центрах детского творчества республики. Об этом рассказал председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Петр Фомин.

«Сегодня в республике взят курс на раннюю профориентацию подрастающего поколения, мы бы хотели, чтобы ребята уже в школе понимали, какую специальность выберут в будущем. В городах появляются центры «IT-куб», в школах открываются современные классы «Точка роста». Но было бы хорошо, если бы ребята занимались не только программированием и робототехникой, но и традиционными видами технического творчества, например, авиамоделированием», — рассказал Петр Фомин.

По его словам, ранее авиамодельные кружки работали во всех детских центрах и во многих школах. Сейчас в Ижевске их осталось всего три, в других городах и райцентрах — в лучшем случае один-два. Исправить ситуацию можно и нужно, считает Петр Фомин.

«Мы приняли решение, что депутаты возьмут шефство над своими территориями, чтобы авиамодельные кружки были вновь открыты во всех муниципальных образованиях. На начальном этапе — хотя бы на центральных усадьбах, где есть центры детского творчества. Такие секции помогут не только повысить инженерную грамотность школьников, но и начать на раннем этапе подготовку кадров для промышленности республики, которая сегодня остро нуждается в специалистах по авиатехнике и ракетному производству, — отметил глава постоянной комиссии Госсовета.