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Ко Дню космонавтики и Дню Победы в ИжГТУ открыли новый стенд

17:40, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Ко Дню космонавтики и Дню Победы в ИжГТУ открыли новый стенд
17:40, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#память\n#Великая Отечественная Война\n#космос\n#достижения
Фото: vk.com/istukalashnikov
35
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Там можно увидеть портреты и материалы, посвященные ветеранам войны и участникам запуска «Бурана».

Ижевск. Удмуртия. В ИжГТУ появился стенд, посвященный Дню космонавтики и Дню Победы. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».  

Стенд расположился в фойе третьего корпуса. Создатели поместили в него материалы о выпускниках ИжГТУ, которые участвовали в запуске и приемке на космодроме Байконур корабля «Буран».

За 6 лет работы программы «Энергия-Буран» более 60 студентов вуза после 4 курса перешли на пятый курс в Военно-инженерный институт имени Александра Можайского в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Большинство выпускников определили на космодром Байконур, а основная масса работала на УКРТС «Энергия — Буран».

Также на стенде все желающие смогут увидеть статьи, фотографии и экспонаты о сотрудниках и преподавателях вуза, которые участвовали в Великой Отечественной войне и работали на благо фронта. 

17:40, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#память\n#Великая Отечественная Война\n#космос\n#достижения