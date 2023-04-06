Ко Дню космонавтики и Дню Победы в ИжГТУ открыли новый стенд

Ижевск. Удмуртия. В ИжГТУ появился стенд, посвященный Дню космонавтики и Дню Победы. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Стенд расположился в фойе третьего корпуса. Создатели поместили в него материалы о выпускниках ИжГТУ, которые участвовали в запуске и приемке на космодроме Байконур корабля «Буран».

За 6 лет работы программы «Энергия-Буран» более 60 студентов вуза после 4 курса перешли на пятый курс в Военно-инженерный институт имени Александра Можайского в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Большинство выпускников определили на космодром Байконур, а основная масса работала на УКРТС «Энергия — Буран».

Также на стенде все желающие смогут увидеть статьи, фотографии и экспонаты о сотрудниках и преподавателях вуза, которые участвовали в Великой Отечественной войне и работали на благо фронта.