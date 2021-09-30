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Власти Удмуртии в конце каждой недели будут решать, в какой форме продолжат обучаться школьники

15:45, 30 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
Власти Удмуртии в конце каждой недели будут решать, в какой форме продолжат обучаться школьники
15:45, 30 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
194
0
#Удмуртия\n#школы\n#дети\n#дистанционное обучение
Фото: vk.com (Александр Бречалов)
194
0

Это будет зависеть от количества заболевших.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии в конце каждой недели будут оценивать эпидемиологическую обстановку в школах. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте». 

От количества заболевших зависит то, как будут обучаться дети: очно или удаленно. 

В настоящий момент образовательные учреждения республики работают в обычном режиме. Чтобы обезопасить детей, в школах усилен утренний фильтр, работают рециркуляторы воздуха, везде установлены антисептики для рук, разделены потоки обучающихся, отменены массовые мероприятия, проработаны схемы вывода на карантин. 

На сегодняшний день на карантин из-за большого количества заболеваний коронавирусом закрыты 6 образовательных учреждений, из-за ОРВИ — 8 школ.

15:45, 30 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
194
0
#Удмуртия\n#школы\n#дети\n#дистанционное обучение
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