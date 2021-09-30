Власти Удмуртии в конце каждой недели будут решать, в какой форме продолжат обучаться школьники

Это будет зависеть от количества заболевших.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии в конце каждой недели будут оценивать эпидемиологическую обстановку в школах. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

От количества заболевших зависит то, как будут обучаться дети: очно или удаленно.

В настоящий момент образовательные учреждения республики работают в обычном режиме. Чтобы обезопасить детей, в школах усилен утренний фильтр, работают рециркуляторы воздуха, везде установлены антисептики для рук, разделены потоки обучающихся, отменены массовые мероприятия, проработаны схемы вывода на карантин.

На сегодняшний день на карантин из-за большого количества заболеваний коронавирусом закрыты 6 образовательных учреждений, из-за ОРВИ — 8 школ.