От А до Я: в России выпустили еще одно приложение для изучения удмуртского языка

Разработка научит детей писать слова и считать.

Ижевск. Удмуртия. Еще одно приложение для изучения удмуртского языка стало доступно на платформах «Андроид» и «Айос». Об этом сообщают создатели проекта.

Разработка получила название «АБВГДейка». С помощью приложения 10 народов России смогут изучать свои родные языки - русский, татарский, чеченский, бурятский, кумыкский, удмуртский, аварский, крымско-татарский, абазинский, осетинский.

Программа научит детей алфавиту, писать слова и считать. Все это в интересной, игровой форме. По словам авторов, о сохранности культуры стоит беспокоиться с самого детства, ребенок с юного возраста должен иметь возможность слышать и говорить на языке своих предков.

Как сообщили «Сусанину» в Доме дружбы народов Удмуртии со ссылкой на региональный Миннац, озвучка на удмуртском языке выполнена представительницей московского землячества удмуртов Ольгой Урасиновой.

Напомним, в 2021 году удмуртский стал первым языком народов России, который появился в приложении «Яндекс. Навигатор».

В лагере для одаренных детей «Шундыкар» была создана удмуртская версия игры Alias для смартфонов.

В Сарапуле выпущен интерактивный 3D-словарь. «3D ДОРКЫЛ» включает в себя 80 карточек со словами по разным темам: человек, природные явления, числа, флора, фауна, продукты, предметы быта. Бесплатная программа разработана для системы «Андроид».

Еще одна разработка для изучения удмуртского - приложение «Удмурт алфавит», которое предназначено для детей до 7 лет.