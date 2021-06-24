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От А до Я: в России выпустили еще одно приложение для изучения удмуртского языка

11:30, 24 июня, 2021
Анна Торхова
От А до Я: в России выпустили еще одно приложение для изучения удмуртского языка
11:30, 24 июня, 2021
Анна Торхова
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#мобильные приложения\n#Android\n#iOS
Фото: twenty20.com
153
0

Разработка научит детей писать слова и считать.

Ижевск. Удмуртия. Еще одно приложение для изучения удмуртского языка стало доступно на платформах «Андроид» и «Айос». Об этом сообщают создатели проекта.

Разработка получила название «АБВГДейка». С помощью приложения 10 народов России смогут изучать свои родные языки - русский, татарский, чеченский, бурятский, кумыкский, удмуртский, аварский, крымско-татарский, абазинский, осетинский.

Программа научит детей алфавиту, писать слова и считать. Все это в интересной, игровой форме. По словам авторов, о сохранности культуры стоит беспокоиться с самого детства, ребенок с юного возраста должен иметь возможность слышать и говорить на языке своих предков.

Как сообщили «Сусанину» в Доме дружбы народов Удмуртии со ссылкой на региональный Миннац, озвучка на удмуртском языке выполнена представительницей московского землячества удмуртов Ольгой Урасиновой.

Напомним, в 2021 году удмуртский стал первым языком народов России, который появился в приложении «Яндекс. Навигатор».

В лагере для одаренных детей «Шундыкар» была создана удмуртская версия игры Alias для смартфонов.

В Сарапуле выпущен интерактивный 3D-словарь. «3D ДОРКЫЛ» включает в себя 80 карточек со словами по разным темам: человек, природные явления, числа, флора, фауна, продукты, предметы быта. Бесплатная программа разработана для системы «Андроид».

Еще одна разработка для изучения удмуртского - приложение «Удмурт алфавит», которое предназначено для детей до 7 лет. 

11:30, 24 июня, 2021
Анна Торхова
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#мобильные приложения\n#Android\n#iOS