Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков Лонгрид Первый удмуртский крематорий Лонгрид

До конца мая жители Удмуртии смогут проверить свои «налоговые» знания

10:40, 17 мая, 2021
Анна Торхова
До конца мая жители Удмуртии смогут проверить свои «налоговые» знания
10:40, 17 мая, 2021
Анна Торхова
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#налоги\n#ФНС
Фото: pixabay.com
142
0

На тест дается 1 час.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртия смогут написать Всероссийский налоговый диктант. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Удмуртской Республике.

Проверить свои знания в области налогообложения можно до 30 мая. В диктанте смогут принять участие как взрослые, так и дети.

Тест проходит в режиме онлайн, на написание дается 1 час. По итогам каждый получит электронный сертификат.

Чтобы пройти тест, нужно зарегистрироваться на сайте и получить пароль, который придет на электронную почту.

10:40, 17 мая, 2021
Анна Торхова
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#налоги\n#ФНС