До конца мая жители Удмуртии смогут проверить свои «налоговые» знания

На тест дается 1 час.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртия смогут написать Всероссийский налоговый диктант. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Удмуртской Республике.

Проверить свои знания в области налогообложения можно до 30 мая. В диктанте смогут принять участие как взрослые, так и дети.

Тест проходит в режиме онлайн, на написание дается 1 час. По итогам каждый получит электронный сертификат.

Чтобы пройти тест, нужно зарегистрироваться на сайте и получить пароль, который придет на электронную почту.