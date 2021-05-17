До конца мая жители Удмуртии смогут проверить свои «налоговые» знания

На тест дается 1 час.
Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртия смогут написать Всероссийский налоговый диктант. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Удмуртской Республике.
Проверить свои знания в области налогообложения можно до 30 мая. В диктанте смогут принять участие как взрослые, так и дети.
Тест проходит в режиме онлайн, на написание дается 1 час. По итогам каждый получит электронный сертификат.
Чтобы пройти тест, нужно зарегистрироваться на сайте и получить пароль, который придет на электронную почту.