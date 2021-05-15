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Детский сад на улице Берша в Ижевске откроют в начале июня

12:15, 15 мая, 2021
Андрей Поносов
Детский сад на улице Берша в Ижевске откроют в начале июня
12:15, 15 мая, 2021
Андрей Поносов
258
0
#Ижевск\n#дошкольное образование\n#детские сады\n#нацпроект
Фото: pixabay.com
258
0

Новое здание сможет принять 220 малышей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроют очередной детский сад. Новое здание на улице Берша распахнет свои двери для воспитанников в начале июня. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире программы «Кофе с мэром».

Здание рассчитано на 220 мест, оно станет вторым корпусом детского сада № 216. Расширение этого дошкольного учреждения поможет разгрузить детские сады №№ 212, 227, 234, 259.

Новый образовательный комплекс носит название «Супер-детки». Оснащение детского сада позволяет реализовать учебную программу «Школа-2100» естественно-научного и инженерного направлений. Для воспитанников будут организованы занятия по робототехнике и развивающие игры. В саду планируется открыть детскую радиостудию, семейный кинозал и лекторий для родителей. Также здесь созданы комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для развития детей сад укомплектован современным игровым и учебным оборудованием: интерактивными и песочными столами, экраном и мультимедиа-проектором.

Добавим, в Ижевске к открытию готовится еще один детский сад в районе Сельхозвыставки, который сможет принять 116 воспитанников. 

12:15, 15 мая, 2021
Андрей Поносов
258
0
#Ижевск\n#дошкольное образование\n#детские сады\n#нацпроект