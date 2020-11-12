Удмуртия собрала на онлайн-площадках Большого этнографического диктанта более 20 тыс участников

Это в 2 раза больше, чем годом ранее.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии число участников Большого этнографического диктанта выросло в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Участие в акции приняли 20525 человек, рассказала «Сусанину» координатор просветительской акции в Удмуртии Любовь Широбокова.

Напомним, что из-за опасности распространения коронавируса диктант проходил в онлайн-режиме. По словам координатора проекта, это сыграло роль в увеличении числа участников. Кроме того, в этом году диктант писали несколько дней – с 3 по 8 ноября.

Как сообщает Миннац Удмуртии, всего в просветительской акции приняли участие более 1,7 млн человек по всему миру: из 85 субъектов России и 123 стран. Для сравнения, в 2019 году знания проверили 454 тыс. человек из 42 стран.

Больше всего участников на этот раз собрала Москва, Башкортостан и Краснодарский край, среди стран – Украина, Азербайджан и Казахстан.

Диктант включал 30 заданий, 20 были едины для всех, остальные 10 касались региона, в котором находится участник. В Удмуртии вопросы были посвящены 100-летию государственности, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, этнографии и истории удмуртов.

До 16 ноября правильные ответы опубликуют на сайте.