Родители должны будут предоставить справку о состоянии здоровья ребенка.

Можга. Удмуртия. Новые дежурные группы откроются в детских садах Можги. Об этом сообщил глава города Михаил Трофимов на своей странице «Вконтакте».



Он отметил, что во всех дошкольных учреждениях будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора и СанПиНа. «Кроме этого, будет организован входной контроль каждого малыша», — добавил Михаил Трофимов. От родителей потребуется справка о состоянии здоровья ребенка.



С 4 августа откроются дежурные группы в детских садах №13, 17, 20, 25, 27, а с 5 августа — в садах №4, 5, 6, 8, 19, 24. Дежурные группы в дошкольных образовательных учреждениях №1, 2, 9, 14, 15, 18, 22, 23, 26 продолжили свою работу с понедельника, 3 августа.



Напомним, что дошкольные учреждения Удмуртии продолжают работу в режиме дежурных групп из-за сложившейся эпидобстановки, связанной с коронавирусом. Посещать сад могут ребята, чьи родители работают и предоставили справку с места работы. При этом 6 июля глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявлял, что дошкольные учреждения смогут открыться в полноценном режиме в ближайшее время.



