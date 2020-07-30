Два колледжа из Удмуртии получат грант в 20 млн рублей

Средства направят на улучшение материально-технической базы.

Ижевск. Удмуртия. Два колледжа из Удмуртии получат грант Минпросвещения России в размере более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Грант на улучшение материально-технической базы выиграли Республиканский медицинский и Удмуртский республиканский социально-педагогический колледжи. Первый направит более 8 млн рублей на открытие мастерских по направлениям «Лабораторный анализ», «Лечебное дело», «Медицинский и социальный уход» и «Фармацевтика».



Социально-педагогический колледж получил 11 млн грантовых рублей. На эти деньги в образовательной организации создадут современные мастерские по компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Социальная работа», «Физическая культура, спорт и фитнес».



Отметим, что образовательные организации Удмуртии уже 3 год участвуют в грантовом конкурсе Минпросвещения России и каждый раз становятся победителями. В колледжах и техникумах создают современные лаборатории. Как отметили в пресс-службе, это дает возможность готовить высококвалифицированные кадры по приоритетным направлениям экономики республики.



Всего в этом году в грантовом конкурсе от Минпросвещения России из Удмуртии участвовали 20 образовательных организаций среднего профессионального образования.



Напомним, что в июле 2020 года грант на покупку современной техники получила гимназия Кузебая Герда в Ижевске. Техника позволит создавать интерактивные видеоуроки и лекции, онлайн-курсы, презентации, вебинары, мультипликацию, дидактические игры и прямые трансляции.



