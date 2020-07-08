В глазовской школе искусств №3 впервые за 45 лет капитально отремонтируют крышу

Кровля протекает на протяжении 20 лет.





Глазов. Удмуртия. В глазовской детской школе искусств №3 «Глазовчанка» начался капитальный ремонт крыши. Об этом сообщает газета «Красное знамя».

Здание школы возвели в 1975 году и всё это время оно не видело капитального ремонта. Кровля стала самой болевой точной «Глазовчанки».

«Крыша «бежит» уже на протяжении двадцати лет. По потолку ползут трещины, он осыпается, местами торчит арматура, в дождливые дни протекает вода. Все больные места нашей «ласточки» знаю наизусть», — рассказала директор школы искусств Елена Мокрецова.

Подрядчик приступил к работе 7 июля и закончит её до конца ноября. Гарантия составит пять лет.

По словам Мокрецовой, после ремонта крыши, следующим шагом станет реконструкция освещения здания.

«Нам очень хочется, чтобы «Глазовчанка» стала жемчужиной города и настоящим брендом Глазова, который будет прославлять город, республику и страну не только на конкурсах различного уровня, но и своей неповторимой красотой», — отметила директор школы.