На Ютубе выйдет серия видеолекций по изучению удмуртского языка

Уроки запустят для русскоязычной и англоязычной аудиторий.

Ижевск. Удмуртия. Серию видеоуроков для изучения удмуртского языка запустят в интернете. Разработкой программ занялись активисты молодежной организации «Куара», сообщает пресс-служба республиканского Дома дружбы народов.

В свободный доступ выпустят 10 видеолекций на русском языке и столько же - на английском. На уроках будут рассказывать об особенностях произношения, ключевых фразах на удмуртском языке, а также поделятся познавательными сведениями о культуре.

По словам руководителя проекта Ольги Степановой, сегодня в мировой паутине нет качественных видеоуроков, которые бы в доступной форме обучали удмуртскому языку.

Ролики будут выходить на Ютубе, а позднее, возможно, и в телевизионном формате.

Помимо этого, активисты планируют выпустить подкасты для удмуртских мам по вопросам материнства и воспитания детей.